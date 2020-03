I tifosi della Sampdoria in questi giorni erano rimasti con il fiato sospeso in merito alle condizioni di due pilastri della formazione blucerchiata, ossia Lorenzo Tonelli e Karol Linetty. Il difensore aveva accusato un problema durante la rifinitura pre Verona, mentre il centrocampista si era infortunato nella partitella organizzata da Ranieri per sostituire Inter-Samp, rimandata due domeniche fa.



Sino ad oggi, sia il polacco che l'italiano si sono allenati a parte, ma già da ieri filtrava ottimismo dal Mugnaini· Le condizioni di Tonelli e Linetty non preoccupano particolarmente lo staff sanitario, entrambi dovrebbero tornare a disposizione per Sampdoria-Verona di sabato, anche se non è escluso un impiego magari a gara in corso. Le valutazioni, comunque, verranno svolte domani, durante la rifinitura.