Uno dei giocatori attualmente più ricercati in casa Sampdoria, o comunque tra i più appetiti, è il terzino destro Bartosz Bereszynski, da alcune stagioni titolare inamovibile della formazione blucerchiata. La prima società a muoversi, nei giorni scorsi, era stata la Roma, presto raggiunta dall'Inter, club alla ricerca di un esterno destro come alternativa all'undici titolare.



Recentemente però a nerazzurri e giallorossi secondo Sampnews24.com si sarebbe aggiunta una terza squadra, ossia il Bologna. Gli emiliani a giugno perderanno a parametro zero Lorenzo De Silvestri, e vorrebbero cautelarsi, magari andando a prelevare il polacco. La Sampdoria, per il giocatore classe 1992, sembra intenzionata a chiedere circa 5 milioni di euro.