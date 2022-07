La Sampdoria è alla caccia di un centrocampista. I blucerchiati hanno puntato alcuni giocatori, ad esempio Villar, ma nella Roma non è l'unico calciatore che interessa ai blucerchiati. In giallorosso, infatti, c'è pure Amadou Diawara.



Secondo Sportitalia il mediano guineano classe 1997 è in uscita dalla Roma, e a contenderselo non sarebbero soltanto i blucerchiati. Anche il Torino, infatti, è alla ricerca di un rinforzo e avrebbe puntato l'ex Napoli e Bologna.