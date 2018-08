Tra i nomi per l'attacco della Sampdoria figura sempre Dimitri Oberlin: il giocatore del Basilea piace alla dirigenza doriana perchè ha un profilo giovane, interessante e potenzialmente potrebbe regalare al club genovese una futura plusvalenza. L'attaccante camerunense naturalizzato svizzero è esploso grazie alla vetrina della Champions League, e per questo motivo la concorrenza non manca: lo vogliono in Germania (in particolare lo Schalke 04) ma anche in Portogallo, dove lo segue lo Sporting Lisbona.



Il Basilea recentemente ha riscattato Oberlin dal Salisburgo, versando i 5 milioni prefissati e facendo firmare al calciatore un contratto sino al 2022. La base da cui partire per la trattativa è ovviamente questa: ovviamente il club svizzero chiederà una cifra superiore (probabilmente vicina ai 7 milioni) provando a monetizzare una cessione del suo gioiello, che potrebbe spingere per il trasferimento in un campionato più competitivo come quello italiano.