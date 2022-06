Missione plusvalenze per la Sampdoria, che dovrà tornare ad affidarsi allo scouting per individuare i giocatori capaci di foraggiare il mercato futuro. Il compito è affidato a Baldini, conoscitore del mercato estero e italiano, attualmente concentrato su due operazioni in particolare.



Il dirigente blucerchiato sta seguendo un classe 2000 e uno nato nel 2005. Si tratta rispettivamente del centrocampista Salvatore Esposito, di proprietà della Spal, e di Marco Dalle Monache, giovanissimo esterno offensivo del Pescara. Quest’ultimo ha già giocato in Serie C, con la maglia del club abruzzese, ed è seguito pure dalla Fiorentina.