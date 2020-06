Occhi sui giovani da valorizzare: per la Sampdoria non sarà un mercato semplice, complice il bilancio in passivo, e come anticipato tempo fa dal direttore sportivo Carlo Osti si tratterà di utilizzare 'la fantasia'. Per questo i nomi sul taccuino della dirigenza blucerchiata sono semisconosciuti, o comunque in rampa di lancio.



Il Secolo XIX fa sapere ad esempio che la Samp starebbe seguendo il centravanti Manfred Ugalde, nato in Costarica. Classe 2002, molto fisico, è di proprietà del Deportivo Saprissa ma la la concorrenza è molto folta. In Italia a settembre aveva sostenuto un provino con l'Udinese, all'estero piace a Benfica, Braga, Atletico Madrid e Valencia.



Altro nome finito nel mirino è quello di Ermedin Demirovic, 22 anni, passaporto bosniaco. Ha realizzato 9 gol in 16 gare con il San Gallo, nella Super League svizzera, il suo cartellino è di proprietà dell'Alaves ma è in scadenza di contratto. Anche in questo caso, non manca la concorrenza: occhio a Leverkusen e Lipsia.