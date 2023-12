La Sampdoria è alla caccia di un attaccante da consegnare ad Andrea Pirlo per rinforzare il reparto avanzato. I nomi che circolano a Genova da qualche tempo sono noti: si è parlato ad esempio di Alfredo Donnarumma, prestato dalla Ternana al Catanzaro ma ai margini della formazione calabrese, o del giovane Cristina Shpendi, classe 2003 autore di 10 gol in 15 partite a Cesena, in Serie C.



Da ieri poi gira con insistenza anche il nome di Luca Moro, prestato allo Spezia dal Sassuolo. Secondo Il Secolo XIX, su questa lista si sarebbe aggiunto anche Gennaro Tutino. Classe 1996, del Parma ma attualmente a Cosenza, Tutino ha marcato 5 reti con il club rossoblu.