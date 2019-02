Sampdoria-Cagliari 1-0 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 21' s.t. rig. Quagliarella



Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Sala, Andersen, Colley, Murru (34' s.t. Bereszynski); Praet, Ekdal, Jankto; Saponara (8' s.t. Gabbiadini); Defrel (43' s.t. Vieira), Quagliarella. All. Giampaolo.



Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Padoin (28' s.t. Faragò), Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini; Ionita, Deiola (28' s.t. Srna), Cigarini; Barella; Doraiotto (33' s.t Verde), Pavoletti. All. Maran.



Arbitro: Luca Massimi della sezione di Termoli



Ammoniti: 18' p.t. Ekdal (S), 33' Deiola (C), 19' s.t. Pellegrini (C).