Sampdoria - Cagliari 3-0 (primo tempo 2 - 0)



Marcatori: 8’ p.t. Gabbiadini (S), 40’ p.t., 8’ s.t. Bonazzoli (S).



Assist: 8’ p.t., 8’ s.t. Jankto (S).



Sampdoria 4-4-2: Audero; Depaoli, Yoshida, Colley, Augello; Linetty (14’ s.t. Bereszynski), Ekdal, Thorsby, Jankto; Bonazzoli (14’ s.t. Quagliarella), Gabbiadini (14’ s.t. Bertolacci). All. Ranieri.



Cagliari (3-5-2): Cragno; Walukiewicz (11’ s.t. Faragò), Pisacane, Carboni; Nandez, Ionita (1’ s.t. Pereiro), Birsa (30’ s.t. Mattiello), Rog, Lykogiannis; Ragatzu (1’ s.t. Joao Pedro), Simeone (30’ s.t. Paloschi). All. Zenga.



Arbitro: Luca Pairetto della sezione di Nichelino



Ammoniti: 16’ p.t. Ionita (C), 13’ s.t. Rog (C).