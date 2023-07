Già da tempo la Sampdoria e il Cagliari hanno avviato una trattativa che dovrebbe portare il terzino sinistro Tommaso Augello alla corte di Ranieri. Proprio il tecnico rossoblù, grande estimatore del laterale mancino, avrebbe spinto per averlo in Sardegna e il Doria, che ha necessità di sfoltire la rosa e abbassare il monte ingaggi, ha ascoltato la proposta di Giulini.



Il Cagliari vorrebbe chiudere l'operazione entro il fine settimana, in modo da affidare il giocatore a Ranieri già da inizio ritiro. A fare il percorso inverso dovrebbe essere Antonio Barreca. Sono in corso riflessioni anche sulla parte economica e su un'eventuale conguaglio per la Samp.