La notizia del duplice addio, qualche giorno fa di Antonio Romei e ieri di Gianni Panconi, apre nuove prospettive per la Sampdoria. Il club blucerchiato dovrà procedere con alcune integrazioni e cambi a livello di Consiglio di amministrazione, e entro fine mese il board verrà rimpolpato.



Panconi formalmente resterà in carica sino al 24 luglio, essendo sceso il numero sotto a tre componenti (e non potendo quindi essere operativo) poi si procederà con le nomine per le integrazioni. Probabilmente, nel Consiglio verranno inserite due figure vicine a Radrizzani e Manfredi: si parla di Ennio Vitullo e Francesco De Gennaro come nuovi componenti, scrive Sampnews24.com.