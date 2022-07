Il matrimonio tra Antonio Candreva e il Monza, ormai, sembra in dirittura d'arrivo. Addirittura, il calciatore della Sampdoria pare sia atteso la prossima settimana in Lombardia, per legarsi ai colori biancorossi avvicinandosi nel contempo a Milano, dove ha casa.



Secondo La Gazzetta dello Sport, le due società hanno trovato l'accordo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. Per Candreva invece sarebbe pronto un biennale da un milione netto a stagione.