Finisce in tribuna Antonio Candreva in Atalanta-Sampdoria. In settimana ha accusato un fastidio sopra una vecchia cicatrice del bicipite femorale sinistro in allenamento e ha strappato a sorpresa la convocazione. Ma oggi - dopo aver parlato con Ranieri e lo staff medico - è arrivata la decisione: niente rischi, Candreva vedrà i compagni dalla tribuna. Il giocatore non è nemmeno in panchina per il match. Martedì la Samp giocherà in Coppa Italia contro la Salernitana, poi domenica è in programma il derby: Candreva proverà a recuperare proprio per quell'appuntamento.