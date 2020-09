Dopo la firma sul contratto con la Sampdoria, il primo giorno a Genova, il primo allenamento con la maglia blucerchiata e la prima convocazione con la sua nuova squadra, potrebbe arrivare un'altra 'prima volta' per il nuove esterno di Claudio Ranieri Antonio Candreva. Il giocatore ex Inter è stato inserito nell'elenco dei calciatori che affronteranno questa sera il Benevento, e addirittura potrebbe anche partire da subito nell'undici di Sir Claudio.



Secondo Il Secolo XIX lo staff di Ranieri ha trovato in ottima condizione il giocatore, anche dopo aver consultato i dati del gps. Da valutare la sua autonomia, ma la possibilità che quest'oggi parta titolare rimanendo in campo sin quando avrà benzina non va assolutamente esclusa. L'alternativa invece è un suo ingresso nella ripresa.