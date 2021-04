All'elenco dei giocatori in dubbio in casa Sampdoria per la partita con la Roma si aggiunge anche Antonio Candreva. L'esterno ex Inter, infatti, nei giorni scorsi si è allenato regolarmente, ma ieri durante la penultima partitella ha dovuto lasciare anzitempo il terreno di gioco.



Candreva ha rimediato una botta al piede, si è tolto la pettorina e, scrive Il Secolo XIX, ha lasciato il campo in anticipo, seguito dal dottor Baldari. Le sue condizioni verranno valutate tra oggi e domani, Ranieri oltretutto aveva provato Candreva anche come rifinitore alle spalle di Gabbiadini.