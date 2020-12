Ci sono alcune sorprese nell'elenco dei convocati diramati dalla Sampdoria per affrontare la partita con il Verona. La principale è quella che riguarda Antonio Candreva, non chiamato da Ranieri. "Gli ho parlato ieri e non l'ho convocato", ha detto il tecnico, senza entrare nel merito. Out anche Gabbiadini, fermato dal solito problema fisico che si trascina da quest'estate.



Di seguito l'elenco

Portieri: Audero, Letica, Ravaglia.

Difensori: Augello, Colley, Ferrari, Regini, Rocha, Tonelli, Yoshida.

Centrocampisti: Askildsen, Damsgaard, Ekdal, Jankto, Léris, Silva, Verre.

Attaccanti: La Gumina, Quagliarella, Ramírez.