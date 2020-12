Nell'elenco dei convocati diramato dalla, oltre all'assenza dei vari Gabbiadini e Keita, già preventivata, è subito saltata all'occhio un'assenza importante. E' quella di Antonio, uno dei principali acquisti del mercato estivo e quasi sempre impiegato da Ranieri sino ad oggi.Lo stesso Ranieri ha spiegato in maniera molto sibillina la decisione: "A Candreva ho parlato ieri, e non l'ho convocato" ha detto il mister, senza entrare nel merito delle decisioni.. La versione che trapela è quella di una "scelta tecnica per la gestione del gruppo", ancora tutta da appurare. Le prime indiscrezioni parlano di un giocatore che, dal punto di vista di Ranieri, sarebbe stato giudicato poco coinvolto e motivato dall'allenatore doriano.