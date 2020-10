Antonio Candreva ha messo nel mirino il derby. Difficile che l'esterno ex Inter possa tornare in campo titolare con la Sampdoria dopo l'infortunio patito prima della partita con l'Atalanta, l'obiettivo è quello di fare uno scampolo di partita magari nel finale.



Ieri Candreva ha provato alcuni allunghi e scatti sul campo con il preparatore atletico blucerchiato, e ha avuto buoni responsi dal muscolo infortunato, il bicipite femorale destro. Oggi, scrive Il Secolo XIX, proverà a forzare e in base alle risposte deciderà se rientrare tra i convocati oppure optare per la prudenza.