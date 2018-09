Per Marco Giampalo non esistono amichevoli: e così anche Spezia-Sampdoria, in programma oggi al Picco, può rivelarsi un'ottima occasione per quei calciatori desiderosi di riscatto e di opportunità per mettersi in mostra di fronte al mister. Uno ad esempio è Gianluca Caprari, che non scende in campo da Samp-Viterbese. In attacco potrebbe giocare lui assieme a Defrel, e l'obiettivo dell'ex Pescara è quello di guadagnarsi un posto da titolare per la prossima gara contro il Frosinone, magari da trequartista vista l'indisponibilità di Saponara.



Occasione in porta anche per Rafael: Audero e Belec sono con le rispettive nazionali, e il portiere brasiliano potrà così approfittare dei 90 minuti contro i bianconeri per provare a mettere in discussione le gerarchie tra i pali. Giampaolo però farà anche altri esperimenti: la linea difensiva, vista l'assenza di Murru, potrebbe vedere l'innesto dal primo minuto di Tavares. L'alternativa per il mister è di schierare a sinistra Sala, come fatto già contro il Napoli. Il laterale italiano potrebbe però anche giocare da mezz'ala, visto che a centrocampo mancheranno anche Ekdal, Praet, e Linetty.



Sicuro di un posto Barreto, mentre in regia potrebbe schierarsi il giovanissimo Peeters. Al centro della difesa opportunità per Colley, con Tonelli che potrebbe rifiatare mentre in avanti Giampaolo dovrebbe risparmiare in vista del campionato Quagliarella: il centravanti blucerchiato potrebbe scendere in campo solo per pochi minuti.