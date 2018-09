La Sampdoria è nel pieno del suo ciclo di ferro, che prevede ancora due partite contro Cagliari e Spal, ma l'emergenza in infermeria ha complicato sensibilmente i piani di mister Giampaolo, specialmente per quanto riguarda il reparto avanzato. E' l'attacco della Samp infatti il reparto più tartassato a livello di infortuni, e il tecnico doriano sta studiando alcune possibili contromisure in vista della trasferta in Sardegna.



Difficile che Gianluca Caprari recuperi in tempo dal problema al flessore che lo ha costretto in tribuna per Samp-Inter. L'infortunio non sembra troppo preoccupante, ma non va sottovalutato per evitare ricadute. Ieri il giocatore non si è allenato, concentrandosi su fisioterapia e piscina, ed è improbabile che la Samp lo porti a Cagliari. Saponara resterà fuori ancora per almeno 20 giorni, e rimane in dubbio pure Kownacki: l'attaccante doriano oggi pomeriggio cercherà di capire se il problema alla caviglia che lo ha spedito in tribuna contro l'Inter è superato. I segnali della seduta di ieri sono stati positivi, ma la Samp non si è sbilanciata in merito: "E' presto, sono decisive le prossime ore" hanno detto da Corte Lambruschini a Il Secolo XIX.



Non è al meglio neppure Gaston Ramirez, che da tre settimane gioca con un fastidio muscolare. Lo ha rivelato qualche giorno fa il suo agente Bentancur, che ha anche chiesto alla Samp di consentire al giocatore di fermarsi e di curarsi. Probabile però che Giampaolo chieda all'uruguaiano - una delle poche alternative in avanti - di stringere i denti ancora per qualche tempo.