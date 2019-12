Uno dei giocatori più ricercati in casa Sampdoria attualmente è Gianluca Caprari. Il club blucerchiato, alla ricerca di un attaccante in grado di garantire i gol salvezza, deve trovare i fondi necessari e potrebbe monetizzare proprio da una partenza dell'attaccante scuola Roma.



Nelle ultime ore per Caprari si sono mosse Atalanta, Parma e Spal. L'interesse del Sassuolo è invece di lungo corso: già in un paio di occasioni i neroverdi sono stati vicini ad assicurarsi il calciatore classe 1993. La voce Sassuolo quindi è tornata d'attualità anche in questa sessione invernale.



In questo caso però si tratterebbe di un possibile scambio: Caprari potrebbe trasferirsi in Emilia, mentre a Genova potrebbe ritornare Gregoire Defrel. L'attaccante francese, grande protagonista della scorsa stagione, era stato trattato a lungo in estate e sarebbe molto adatto alle esigenze di Ranieri.