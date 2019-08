Gianluca Caprari, attaccante della Sampdoria, ha parlato a Sky Sport della prossima stagione: ''Ribery è un campione e arricchisce la nostra Serie A. Gli faccio l'in bocca al lupo, porterà tanta esperienza e tecnica. Spero di fare più gol di lui per il bene della Samp".



DI FRANCESCO - "Qualche movimento lo conoscevo già, grazie all'esperienza avuta con Zeman, visto che sono molto simili. Spero di fare il meglio per me stesso e per la Sampdoria".



OBIETTIVI - "Vogliamo essere ambiziosi e lo vuole anche il mister. Dobbiamo fare lo step in più per arrivare più in alto rispetto all'anno scorso".



ADDIO - "Non ho ricevuto chiamate, erano solo voci e sono felice di essere rimasto. Voglio fare una stagione migliore della scorsa".