Nonostante la posizione di classifica e le difficoltà evidenziate in questa prima metà di stagione, la rosa dellapare destinata a rimanere sostanzialmente la stessa in questa sessione invernale di calciomercato. Specialmente per quanto riguarda l'attacco.Nel reparto avanzato, le linee guida blucerchiate paiono piuttosto nette: il reparto rimarrà invariato, considerando la presenza di quattro giocatori (Quagliarella, Gabbiadini, Caprari e Bonazzoli) più Ramirez come eventuale seconda punta. L'unico calciatore che potrebbe variare gli scenari è proprio. La Sampdoria sembra intenzionata a non lasciar partire il calciatore, a meno di un'offerta irrinunciabile, ossia attorno aiPer il momento la, una delle società maggiormente interessate, si sarebbe spinta a, mentre anche Sassuolo e Parma secondo Il Secolo XIX starebbero facendo riflessioni.Oltretutto, in caso di partenza di Caprari, la Samp sarebbe chiamata acon un altro attaccante, sulla carta migliore dell'esterno ex Pescara. Il compito è piuttosto complicato, specialmente in chiusura di mercato.