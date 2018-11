Sabato sera al Ferraris Emilritroverà un allenatore che resterà per sempre tra i più importanti della sua carriera. Il tecnico del Bologna Filippoinfatti è stato il primo a dare fiducia all'estremo difensore oggi alla, quando entrambi militavano nel Venezia: "Fa piacere ritrovare il mister e lo staff con cui ho condiviso un'annata intensa, nella quale ci siamo tolti qualche bella soddisfazione." ha detto Audero a Il Secolo XIX. In estate, parecchi rumors parlavano di un suo trasferimento a Bologna, con Skorupski a Genova. "Di per sè c'è sempre stata la voce," glissa Audero. "Ovviamente tante cose, diciamo il dietro mercato non lo conosco, da quel che so si diceva che Inzaghi potesse portare a Bologna alcuni dei suoi giocatori di Venezia. Alla fine però non c'è andato nessuno".Il momento della Samp è piuttosto complicato: "Non ci sta girando nel modo giusto, magari qualche errore di troppo, qualche piccola incomprensione, un po' di calo, un po' di sfortuna. Ma nonostante le sconfitte, io sapevo che alla fine prima o poi i frutti li raccoglieremo. Sono convinto che il vento cambi. Siamo usciti dal derby con la sensazione di aver ritrovato compattezza. Partenza sprint?11 gol in tre sono troppi. Le prime partite abbiamo capito di poter esprimere belle cose, ora non siamo diventati scarponi. Forse basta una vittoria per ricalibrare tanti parametri".Il passaggio dalla Serie B alla Serie A non è stato completamente indolore per Audero: "Sto imparando partita dopo partita. Tante cose, specialmente tecniche, approfondite.". Il tutto con grande equilibrio a livello mentale: "Sia alle critiche che hai complimenti cerco sempre di fare un po' la tara. Quello che ci vorrebbe adesso è una bella prestazione con il Bologna. Una squadra tosta, fisica, ci sta anche che possa interpretare la gara puntando sulle ripartenze. Ma noi . conclude il portiere scuola Juve -".