C'è grande attenzione, in casa Sampdoria, al cosiddetto 'caso plusvalenze', dal momento che i blucerchiati sono stati inseriti nell'elenco di società attenzionate dalla Guardia di Finanza. Da Corte Lambruschini sono in attesa di capire se qualche dirigente verrà convocato dalla Procura di Torino per essere ascoltato in merito ai trasferimenti riguardanti il Doria.



Secondo Il Secolo XIX la linea di Massimo Ferrero sarebbe quella di indicare l'avvocato Antonio Romei, suo braccio destro ai tempi della Samp, come artefice di quelle operazioni. Va sottolineato però come lo stesso Ferrero abbia più volte ribadito il peso della sua ultima parola in merito a tutte le operazioni. Risulta estraneo invece il ds Faggiano, che potrebbe essere ugualmente ascoltato per le operazioni tra Parma e Pescara.