Negli ultimi giorni in Argentina è tornato fortemente alla ribalta il nome di Emiliano Rigoni. A riportare agli onori delle cronache l'esterno offensivo della Sampdoria non sono state però le imprese extra campo del giocatore, bensì una vicenda burocratica che coinvolge due sue ex squadre, l'Independiente e il Belgrano.



Il Belgrano, squadra in cui Rigoni è cresciuto, ha denunciato l'Independiente - che lo aveva acquistato nel 2016 - richiedendo anche una perizia contabile per 6 milioni di dollari non ancora ricevuti in seguito alla cessione del giocatore. La squadra di Cordoba reclama la parte mancante degli 8 milioni di dollari che avrebbe dovuto incassare a seguito della vendita di Rigoni allo Zenit.



Comprese nella trattativa c'erano parecchie voci: il cartellino del giocatore, ad esempio, ma pure una clausola di rendimento, i diritti di formazione e una penale, per un totale di 4,5 milioni di dollari. A tale cifra va poi aggiunta una 'multa' di 3 milioni concordata a suo tempo tra Belgrano e Indipendiente in caso quest'ultimo avesse ceduto Rigoni senza autorizzazione da parte del Belgrano. Altri 500mila dollari, invece, erano legati ad un'eventuale vittoria della Serie A russa da parte dello Zenit, con il giocatore in campo per almeno 10 presenze.



Il totale, essendosi verificata anche tale eventualità, arriva proprio ai famosi 8 milioni di dollari, ma ad oggi Los Celestes ne avrebbero ricevuto soltanto 2, nonostante detenessero il 50% dei diritti sul cartellino del calciatore. Da qui la denuncia nei confronti del club di Avellaneda, anche perchè la cessione di Rigoni in Russia si è concretizzata nel 2017.