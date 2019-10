C'è un piccolo mistero attorno alla scelta della Sampdoria di affidare la panchina della squadra a Claudio Ranieri. Nei giorni immediatamente successivi all'insediamento del mister infatti si era parlato di una, incentrata proprio sulla scelta del futuro tecnico. Recentemente però lo stesso Ferrero, nel ricevere il Tapiro d'oro, aveva negato di aver ricevuto un consiglio dall'ex talento di Barivecchia. "​No, questa cosa di Cassano non la so" ha commentato il Viperetta. "Mentre Totti, su Ranieri, mi ha detto che era una bella Ferrari, quella che ci voleva qui". . Nei giorni immediatamente successivi all'insediamento del mister infatti si era parlato di una telefonata tra il presidente blucerchiato Massimo Ferrero e l'ex fantasista Antonio Cassano incentrata proprio sulla scelta del futuro tecnico. Recentemente però lo stesso, nel ricevere il Tapiro d'oro, aveva negato di aver ricevuto un consiglio dall'ex talento di Barivecchia. "​No, questa cosa di Cassano non la so" ha commentato il Viperetta. "Mentre Totti, su Ranieri, mi ha detto che era una bella Ferrari, quella che ci voleva qui".

A stretto giro di posta, che ha raccontato una versione dei fatti decisamente diversa da quella di Ferrero. "Ranieri è l’uomo giusto, usa il 4-4-2 e porta la barca in porto.. Poi l’ho messo in contatto con Totti per un parere definitivo" ha detto a Tiki Taka l'ex fantasista di Roma e Samp.