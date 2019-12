A volte ritornano? Potrebbe anche essere, anzi, potrebbe darsi che la Sampdoria stia lavorando ad un Cassano... 'tris'. A confermarlo è stato l'ex numero 99 blucerchiato, fresco di diploma da direttore sportivo, recentemente pizzicato a colloquio insieme al presidente Massimo Ferrero.



"​Ho un grande rapporto con lui. Sarei molto felice di poter lavorare alla Sampdoria, a livello affettivo e di cuore sarò sempre molto legato alla società" ha detto Fantantonio. "Ci rincontreremo più in là, ci siamo fatti gli auguri di Natale e abbiamo parlato un pochino. Verso febbraio o marzo vedremo il da farsi" spiega il barese.



"Io spero che ci sia un futuro come ds per me, alla Sampdoria o in un'altra squadra. Mi piacerebbe avere delle responsabilità o essere giudicato. Io credo che un presidente mi debba dare delle responsabilità: poter scegliere i giocatori, gli allenatori… " riporta Tuttosport. "Se devo dire solo ’sì o no’, allora non fa per me. Ranieri? Con lui la squadra ha ripreso equilibrio e fatto punti" conclude Cassano.