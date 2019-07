Le dichiarazioni rilasciate ieri da Massimohanno logicamente creato molti interrogativi all'interno dell'ambiente blucerchiato. Il patron doriano ha rivelato di voler vendere la Sampdoria , di non poter fare di più di quanto fatto nei cinque anni a Corte Lambruschini, e di essere pronto a rilevare il Palermo. L'esatto contrario in sostanza di quanto il Viperetta ha sempre detto a Genova.Nel frattempo la Samp pare piuttosto concentrata sul mercato, segno evidente che Ferrero rimane concentrato anche sui blucerchiati e sulla sessione di mercato in corso. Giovedì scorso è anche andato in scena unstraordinario tra Genova e Roma, con alcuni consiglieri e lo stesso Ferrero collegati in videoconferenza. Durante la riunione sarebbe stato fissato anche un budget per il mercato.Parallelamente secondo l'edizione genovese de La Repubblica proseguono ledella società. Il gruppoinfatti starebbe aspettando ancora una risposta alla sua offerta mentre, in procinto di terminare la due diligence, potrebbe formularne un'altra.