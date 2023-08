La Sampdoria vorrebbe regalarsi un colpo importante in ottica promozione: la dirigenza blucerchiata da giorni sta trattando con Roberto Pereyra, centrocampista classe 1991 appena svincolatosi dall'Udinese. Il nome dell'ex Juventus ha ovviamente suscitato entusiasmo nei tifosi, anche se l'operazione è resa complessa dalla grande concorrenza che c'è sul giocatore.



Nelle ultime ore però la Samp e l'entourage di Pereyra (che di recente ha cambiato procuratore, passando a Cosentino e Pomes) avrebbero trovato l'intesa su un triennale, a cifre peraltro molto importanti per la Sampdoria - si parla di quasi un milione a stagione - vincolato ovviamente ai risultati sportivi. Il rinnovo annuale scatterebbe in caso di promozione in Serie A, e diventerebbe automatica la terza stagione se il Doria dovesse mantenere la categoria.



Pereyra si è preso qualche giorno per riflettere, anche perché come detto il calciatore aveva interessamenti e abboccamenti anche in Serie A. Lo aveva seguito il Genoa, che però è vicino a Malinovsky, si era parlato di Inter e di altre possibilità dalla massima divisione, la Samp però ha fatto il possibile e sogna la fumata bianca e il grande colpo.