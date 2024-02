Sampdoria, c'è speranza per Kasami. Vieira, rischio stagione finita

Il consueto bollettino di guerra dal Mugnaini, centro sportivo in cui lavora la Sampdoria, porta un briciolo di speranza per il centrocampo, ma anche l'ennesima brutta notizia per la squadra di Pirlo ormai abbonata, quasi giornamente, a ricevere aggiornamenti negativi dall'infermeria. Il mezzo sorriso riguarda le condizioni di Pajtim Kasami, che si era fermato ad inizio settimana. Il centrocampista si è curato a Zurigo, dal suo fisioterapista di fiducia. La Samp a caldo aveva riscontrato, per lo svizzero, una lesione di primo grado, lesione che però sarebbe stata esclusa dagli esami effettuati ieri a Zurigo.



Oggi Kasami, rientrato a Genova, si sottoporrà ad una nuova risonanza, e poi ad un provino a Bogliasco con il preparatore Bertelli. Se gli esami e il test sul campo daranno esito positivo, l'ex Palermo si allenerà in gruppo nel pomeriggio e domani partirà titolare. Sarebbe un recupero cruciale considerando la squalifica di Yepes. Pirlo sperava di recuperare anche Ronaldo Vieira già in settimana, ma le sensazioni che trapelano dal Mugnaini in merito sono davvero molto negative.



Vieira, che pareva ad un passo dal recupero essendo tornato in gruppo dopo l'infortunio di inizio dicembre, mercoledì si è fermato di nuovo. Secondo Il Secolo XIX ieri il mediano inglese si è sottoposto ad una visita con annessa risonanza fuori Genova. Si attendono i risultati ma il sospetto che dall'iniziale lesione muscolare di 2° grado all'adduttore si sia passati anche a quello tendineo. Un po' quanto successo con Pedrola. Vieira verrà sottoposto a nuovi esami ma, se confermato il nuovo problema, per la Samp si apriranno due strade: l'ipotesi più breve è quella della terapia conservativa, che allungherebbe i tempi di recupero di almeno un mese. L'altra opzione è l'intervento chirurgico. In quel caso, stagione finita.