Continua la ricerca della Sampdoria per consegnare a Giampaolo il nuovo centrocampista in grado di sostituire Lucas Torreira. La corsa in questo momento sembra essersi ridotta soltanto a due nomi: da una parte Stephane M'Bia, svincolato dopo l'esperienza all'Hebei Fortune, dall'altra Pedro Obiang, ex blucerchiato di proprietà del West Ham.



Ieri sera a Milano si è svolta una cena per provare a dipanare la questione M'Bia tra la Samp, rappresentata da Osti e Sabatini, e gli agenti e gli intermediari del centrocampista camerunense. Le richieste del calciatore classe 1986 restano piuttosto alte per le casse di Corte Lambruschini, e per questo motivo la pista di mercato si sarebbe complicata.



Secondo Sky Sport il profilo di Pedro Obiang sarebbe ormai diventato la prima scelta del Doria. Il calciatore del West Ham avrebbe ormai definitivamente superato M'Bia, e avrebbe anche già dato la sua disponibilità per un ritorno a Genova. Ora resta da convincere il West Ham, impresa non facile nonostante le parole pronunciate ieri dal tecnico Pellegrini: "Se per qualche ragione Obiang partirà, dovremo trovare un sostituto" ha annunciato l'allenatore degli Hammers. E la Samp spera che le cose vadano proprio in questo modo.



Intanto è fatta per l'attaccante francese Defrel dalla Roma. Preso a titolo definitivo Farabegoli, difensore classe ‘99 ex Cesena. Il Frosinone tratta Silvestre in alternativa a Castan (Roma) per la difesa.