Sampdoria, cessione di De Luca congelata: prima ci vuole il sostituto

Nei giorni scorsi a Genova si è diffusa la voce di una possibile partenza di Manuel De Luca. Il centravanti della Sampdoria, titolarissimo della formazione di Pirlo, non sta mantenendo una vena realizzativa invidiabile: due soli gol in questo campionato sono troppo pochi, tanto è vero che i blucerchiati si stanno muovendo sul mercato per trovare una punta in grado di garantire maggior numero di reti. Nel frattempo, sono circolate alcune voci di mercato per De Luca, relative ad un interessamento della Reggiana e soprattutto del Catanzaro. La squadra calabrese in particolare pare aver già trovato l'intesa di massima con il giocatore.



In realtà, la dirigenza della Samp non ha tutta questa fretta di cedere De Luca, tanto è vero che l'affare sarebbe stato congelato dagli uomini mercato doriani. L'operazione potrebbe eventualmente concretizzarsi soltanto la prossima settimana, negli ultimi giorni di mercato, e comunque prima i blucerchiati vogliono trovare un sostituto per De Luca. I nomi sul taccuino della dirigenza sono sempre gli stessi: si parla di Mirko Maric del Monza e Luca Moro del Sassuolo come alternative. Attenzione però anche a qualche possibile nome a sorpresa, la speranza della Samp è che allo scadere del mercato possa aprirsi qualche pista insperata o chiusa sino ad oggi.