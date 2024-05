Sampdoria, che clima all'aeroporto di Genova: i tifosi accolgono così la squadra VIDEO

Partita secca, da dentro o fuori: questa sera lasi giocherà a Palermo la possibilità di mantenere acceso il sogno Serie A, affrontando i rosanero in una gara con un solo risultato a disposizione. i blucerchiati dovranno soltanto vincere, nell'arco dei novanta minuti o eventualmente, in caso di pareggio, approfittando dei supplementari. Praticamente una finale, per la formazione di mister Andrea Pirlo, lo testimonia anche l'entusiasmo dimostrato dai tifosi doriani nell'accompagnare la squadra all'aeroporto.

Ieri Esposito e compagni infatti sono decollati dal, alla volta della Sicilia. Prima della partenza i sostenitori doriani però si sono dati appuntamento per accogliere la squadra ed incitarla in vista della sfida al Barbera. Si preannuncia un clima rovente, con lo stadio quasi esaurito ma solo duecento tifosi ospiti al seguito: la trasferta per i blucerchiati risulta infatti aperta ai soli tesserati, e ciò lascerà a Genova la parte più importante del tifo.Lo testimonia anche questo video, pubblicato dalla Samp sulla sua pagina Instagram ufficiale.