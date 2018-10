L'indiscrezione era nell'aria, ma l'ufficialità farà in breve il giro del mondo: finalmente, dopo 4 anni, Dennistorna in Nazionale. Si conclude così quello che rischiava di diventare un tormentone per il centrocampista blucerchiato. Più volte Praet aveva ribadito il suo sogno, senza essere preso in considerazione dal C.T. Martinez. Oggi invece la notizia tanto attesa è arrivata, e l'ex Anderlecht ha celebrato con un post su Instagram l'avvenimento: "Ritorno dopo 4 anni" ha scritto il numero 10 doriano, corredando il messaggio con tanto di 'smile' e bandiera del Belgio.Non è stata però l'unica notizia degna di nota oggi al Mugnaini. Sulle scrivanie di Corte Lambruschini è arrivato anche un altro fax prestigioso. E' quello diretto a Gianluca, a firma Roberto Mancini. Anche l'ex Pescara è stato chiamato dalla Nazionale - in questo caso l'- per affrontare l'Ucraini e la Polonia. Il miglior premio possibile per le cento presenze in Serie A, festeggiate recentemente.