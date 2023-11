Un altro infortunio, l'ennesimo in una stagione tormentata, ha colpito la Sampdoria e uno dei suoi pezzi più importanti: Fabio Borini, durante la partita con lo Spezia, si è accasciato a terra dando subito l'impressione di avere subito un serio problema. Gli esami di ieri, effettuati presso il Laboratorio Albaro parlano di una "lesione severa del tendine dell'adduttore lungo della coscia sinistra" per la quale, aggiunge la Samp, "si sta valutando l'opzione chirurgica". In realtà, l'operazione è una certezza, e verrà effettuata già nei prossimi giorni.



Difficile stimare i tempi di recupero, che dipenderanno ovviamente anche dalla difficoltà dell'intervento. Di sicuro c'è il rientro nel 2024. C'è chi quantifica l'attesa in due mesi, ma è più plausibile aspettarsi qualche settimana in più. Per la Samp è una brutta tegola: Borini era stato sino ad oggi uno dei calciatori più impiegati da mister Pirlo.