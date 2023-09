La notizia era già nell'aria, confermata da un comunicato ufficiale diramato ieri dalla Sampdoria: l'infortunio di Alex Ferrari, difensore doriano, è grave quanto previsto. Per il centrale gli esami hanno evidenziato una lesione al legamento crociato anteriore, e il giocatore dovrà quindi essere operato. I tempi di degenza non saranno brevi: si parla di parecchi mesi per il recupero, la speranza - da valutare però nel corso del tempo - è di riaverlo per il finale di stagione, anche se sarà difficile che lo staff sanitario decida di rischiarlo anticipatamente. Il suo campionato potrebbe essere finito qui. Per Ferrari è il terzo infortunio al ginocchio destro: nel 2016 è stato operato al menisco, nel 2019 ancora ai legamenti.



Qualche dubbio anche sulle condizioni di Leonardo Benedetti, che da settimane avverte un fastidio al ginocchio. Il dolore non passa, nonostante le terapie conservative, e la Samp sta valutando se intervenire chirurgicamente per effettuare una pulizia dell'articolazione. I tempi di recupero però si sono inevitabilmente allungati, come confermato dallo stesso Mancini.