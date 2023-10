Non solo Estanis Pedrola : la, martoriata dagli infortuni in questa stagione, perde un altro pezzo importante. Si tratta di Antonio, terzino sinistro diventato titolare nelle ultime giornate e costretto ad issare bandiera bianca per un problema muscolare rimediato nel secondo tempo della partita con il Cosenza.Barreca al metà ripresa ha avvertito un. I controlli a cui è stato sottoposto non hanno evidenziato lesioni, ma la Samp valuterà le sue condizioni 'giorno dopo giorno'. L'ex Cagliari non ci sarà sicuramente con il Sudtirol, ma sono a rischio anche le successive partite con Palermo e Modena. A quel punto, lo staff doriano potrebbe sfruttare la sosta e far rientrare il calciatore dopo la pausa, il 25 novembre.