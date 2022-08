Brutte notizie in casa Sampdoria, e in particolare per uno dei giocatori più attesi in questo campionato, ossia Manuel De Luca. L'attaccante blucerchiato, tenuto dai doriani nonostante alcune offerte, nell'allenamento di mercoledì si è infortunato e i primi controlli hanno subito evidenziato il problema.



Si tratta di una lesione al ginocchio sinistro, che non ha coinvolto fortunatamente i legamenti ma il menisco esterno: grossomodo lo stesso tipo di infortunio di Pogba. A breve De Luca sarà visitato dal consulente ortopedico della società blucerchiata, il professor Guido Mazzola. Ieri, comunque, l'area tecnica e quella medica si sono sentite a lungo, per capire la durata dell'infortunio. Le opzioni sul piatto, scrive Il Secolo XIX, sono sostanzialmente tre.



La prima, quella più rapida, prevede una terapia conservativa della durata di due mesi. Non risolve completamente il problema, e lascia margini di rischio. Altra opzione, la meniscectomia in artroscopia, sicuramente più lunga. Terza strada, nel peggiore dei casi, la suturazione. E' un intervento risolutivo, ma servirebbero fino a cinque mesi per il recupero.