A sorpresa di tutti, ieri a Bogliasco si è presentato agli allenamenti della Sampdoria il centrocampista Pajtim Kasami. L'ex centrocampista del Palermo, svincolato dopo l'esperienza all'Olympiakos, è in prova al club blucerchiato e ci resterà per tutta la settimana.



L'obiettivo del club blucerchiato è quello di mettere a disposizione di Andrea Pirlo soltanto pedine pronte fisicamente, e in grado di dare da subito un contributo alla causa genovese. Sarà quindi il tecnico a valutare le condizioni di Kasami, per decidere poi se ingaggiarlo o meno. A quel punto, dopo l'eventuale assenso dell'allenatore, il club potrà formulare un'offerta per il calciatore classe 1992. Sembrano esserci però ottime possibilità per un ingaggio dello svizzero.