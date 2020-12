La Sampdoria molto probabilmente si presenterà alla partita con la Roma senza terzini destri di ruolo. Difficile il recupero di Bartosz Bereszynski, mentre è ancora out anche la riserva Alex Ferrari. Per questo motivo Ranieri sarà chiamato ad alcune scelte di formazione piuttosto fantasiose.



L'allenatore blucerchiato potrebbe impiegare nel ruolo Maya Yoshida, come fatto con il Sassuolo, anche se la prestazione del giapponese non è stata delle più convincenti. L'altra opzione è di schierare sulla corsia anche Morten Thorsby, come già fatto ad esempio con il Crotone. Ci sarebbe pure una terza opzione, l'impiego di Tonelli come terzino destro. Lo aveva già fatto in emergenza l'anno scorso, ma è l'opzione con minori possibilità di essere messa in pratica.