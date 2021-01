Ernesto Torregrossa si candida per un ruolo di attaccante. Claudio Ranieri però, in vista della partita con l'Udinese, almeno nel reparto avanzato avrà abbondanza di scelta e alternative per l'attacco della Sampdoria. La squalifica di Jankto infatti dovrebbe riportare Damsgaard al ruolo di esterno, ma il rebus per le due maglie in avanti resta.



In caso decidesse per una Sampdoria più offensiva, Ranieri potrebbe pensare anche alla coppia formata da Quagliarella e Keita, con il senegalese seconda punta e il numero 27 blucerchiato (oltretutto lasciato a riposo nelle ultime due gare) nel ruolo di attaccante puro. Ranieri però spesso ha dimostrato di gradire l'impiego di un centrocampista offensivo come seconda punta, potrebbe toccare in quel caso quindi a Verre o Ramirez supportare uno tra Quagliarella e Keita.



Sembra difficile ipotizzare l'impiego dal primo minuto di La Gumina, destinato a trovare sempre meno spazio, e pure quello di Torregrossa, dopo solo una settimana di allenamenti con i compagni. E' probabile comunque che il centravanti arrivato dal Brescia possa fare il suo esordio nel secondo tempo.