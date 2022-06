Nella lunga giornata milanese della Sampdoria c'è stato spazio anche per un incontro con la Roma. Il club blucerchiato, rappresentato dall'avvocato Antonio Romei, ha parlato con la dirigenza giallorossa sondando il terreno per un giovane prodotto del vivaio capitolino, ossia Edoardo Bove.



Centrocampista, classe 2002, Bove piace al Doria che è alla ricerca di un play. Secondo Il Secolo XIX, però, la posizione della Roma - con cui il Doria l'anno scorso aveva imbastito l'operazione Ciervo - sarebbe quella di non prendere in considerazione la formula del prestito. Le parti potrebbero però aggiornarsi nuovamente più avanti durante il calciomercato.