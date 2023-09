Non solo Alario: la Sampdoria in queste convulse, frenetiche ultime ore di mercato sta provando a imbastire varie trattative per un attaccante. L'ultimo nome circolato a Genova è quello di Adrian Grbic del Lorient. Attaccante austriaco, classe 1996, Grbic ha segnato 9 reti nei sei mesi giocati in prestito l'anno scorso al Valenciennes.



La Sampdoria avrebbe chiesto al Lorient l'eventuale disponibilità a lasciar partire Grbic in prestito, mentre attende una risposta dall'Eintracht per Alario.