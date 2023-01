La Sampdoria deve fare i conti con una grande difficoltà a livello numerico in difesa. I blucerchiati, perso Bereszynski, sanno che probabilmente dovranno salutare anche Omar Colley e per questo motivo hanno deciso di puntare un innesto nel reparto. Gli occhi blucerchiati si sono posati in casa Juventus, e precisamente su Daniele Rugani.



Nei giorni scorsi, la Sampdoria ha avuto anche un contatto formale con i bianconeri per chiedere il centrale. Oltretutto, l'ex Empoli è un profilo che piace da tempo al Doria: già in estate la dirigenza di Corte Lambruschini lo aveva chiesto alla Vecchia Signora, senza trovare la quadra. Ora la Samp è tornata alla carica, proponendo una soluzione a titolo temporaneo, ma ha ricevuto un secco 'no' dalla Juve.



La Samp, tramite il ds Baldini, ha sentito Cherubini, che però ha fatto sapere di non voler cedere Rugani, a maggior ragione dopo il passaggio proposto da Allegri alla difesa a tre. La soluzione Samp non sarebbe dispiaciuta al calciatore, che però ovviamente preferisce la permanenza in bianconero. Il Doria potrebbe tornare alla carica in futuro, ma con poche speranze. La stessa risposta infatti era stata data qualche giorno prima alla Salernitana, che aveva provato la stessa tattica per Rugani.