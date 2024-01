Sampdoria, Cittadini in difesa: l'Atalanta può prestarlo, il Monza...

Andrea Pirlo ha chiesto alla Sampdoria un rinforzo per reparto, in particolare in difesa, dove il nome forte è quello di Giorgio Cittadini, centrale classe 2002 di proprietà dell'Atalanta. Il calciatore, cresciuto nelle giovanili bergamasche, si è messo in mostra nello scorso campionato con la maglia del Modena, e la dirigenza genovese lo ritiene il profilo migliore per rinforzare il pacchetto arretrato.



Cittadini attualmente è stato prestato dai nerazzurri al Monza, dove però sta giocando poco. All'U-Power Stadium è una riserva, e l'idea di andare a giocare in Serie B potrebbe solleticarlo. L'Atalanta secondo La Repubblica sarebbe disposta a cedere il giocatore in prestito, ma la palla adesso passa al Monza. I brianzoli infatti devono prima trovare un sostituto, e soltanto poi potranno cedere Cittadini.