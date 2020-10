Emil Audero è passato in poco più di due mesi da criticatissimo portiere della Sampdoria al grande riscatto di queste prime giornate di campionato. L'estremo difensore blucerchiato ha beneficiato della ritrovata solidità doriana, e si è messo in mostra con ottimi interventi e buona continuità. Le sue prestazioni avrebbero già fatto sollevare le antenne ad alcune società, in particolare ad un top club europeo, ossia il Psg.



Le indiscrezioni raccolte dagli spagnoli di Todofichajes raccontano infatti di un interessamento del club di Parigi per l'estremo difensore scuola Juventus. Secondo il portale iberico, il Psg sarebbe alla ricerca di un portiere di prospettiva per sostituire in futuro Keylor Navas: in Francia sono consapevoli che l'ex Real Madrid ha ancora pochi anni di carriera davanti a sé, e per questo motivo starebbero cercando un'alternativa per le prossime stagioni.



Convincere la Samp non sarà semplice, anche perché Audero era stato pagato 20 milioni dalla Juventus e ha un contratto per ancora tre anni. Il Psg starebbe comunque preparando una succulenta offerta da sottoporre a Corte Lambruschini, per convincere la Samp e arrivare alla firma la prossima estate.