Sampdoria, clamoroso Ferrero: "Non ho venduto, la mia era non è finita". Ma la società è tranquilla

Si ammanta di mistero la questione della cessione della, data per fatta questa mattina dopo l'udienza a Milano. La notizia, arrivata da ambienti vicini alla società, aveva annunciato la firma di Massimoe la chiusura definitiva della querelle. Poco fa però il Viperetta, nella solita trasmissione su Radio Unicusano, ha raccontato un'altra versione della vicenda: "Ho venduto perché c'avevo le teste di maiale in casa e i proiettili che mi mandavano, per quello ho detto "Ho venduto" un anno fa. Quando vendi devi essere pagato". Quindi, niente accordo a sentire l'ex presidente: "Hanno fatto una pappetta tra di loro, non so che è successo, a me però non hanno firmato il contratto.Qui non ci sono accordi, gli accordi si fanno quando un giudice dice "Firmate" e dobbiamo firmare tutti quanti".

Ferrero non era a Milano: "C'era il sostituto di Sammarco (avvocato di Ferrero, ndr) io non sono andato perché una settimana fa ho lavorato per far firmare tutti.Mai svegliare la vipera che dorme. Ho rispetto per tutta sta gente e per la Sampdoria, ma oggi questi che dicono "Abbiamo fatto", ma che hanno fatto?" ha aggiunto.Dal lato societario, la linea è quella dellaperché l'accordo è stato sottoscritto e firmato. Al Giudice ovviamente servirà qualche giorno fisiologico per formalizzare il tutto, ma sia Manfredi che l’avvocato Francesco De Gennaro si ritengono soddisfatti per l'intesa raggiunta. Lato Samp, la vicenda si può quindi considerare chiusa, a breve potrebbe anche uscire un comunicato ufficiale.