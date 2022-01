Nelle ultime ore a Genova, sponda Sampdoria, si è fatta strada un’idea di mercato abbastanza clamorosa, se dovesse andare in porto. La suggesitone riguarda il Sassuolo e due giocatori che potrebbero essere scambiati, ossia Gregoire Defrel e Francesco Caputo.



Secondo La Repubblica, lo scenario non è semplice da concretizzare. Il club blucerchiato da tempo segue Defrel, che avrebbe caratteristiche adatte alle esigenze blucerchiate, e potrebbe provare ad imbastire un suo ritorno a Genova, tra l’altro permettendogli di ritrovare uno degli allenatori più importanti della sua carriera, ossia Giampaolo.



Il tentativo potrebbe essere quello di imbastire uno scambio con Francesco Caputo, che tornerebbe in neroverde dopo un girone di andata non convincente in blucerchiato. L’ipotesi di questo duplice cambio maglie, però, è complessa e si concluderebbe soltanto se fossero entrambi I giocatori a spingere.