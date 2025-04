Sampdoria, Coda ancora titolare, chance per Akinsanmiro. Borini, c'è uno spiraglio?

Lasi prepara alla trasferta di lunedì 21 aprile contro la Juve Stabia, in programma allo stadio Romeo Menti, con l’obiettivo di dare continuità ai segnali positivi visti nel turno precedente contro il Cittadella. La squadra, sotto la guida di Alberico Evani, continuerà a puntare sul, modulo già sperimentato con buoni risultati nella scorsa giornata. L’assetto ha permesso ai blucerchiati di migliorare la pericolosità offensiva, grazie a un gioco più dinamico sugli esterni e maggiore presenza in area.A Bogliasco proseguono le prove tattiche, con Evani che lavorerà a porte aperte nel pomeriggio di sabato 19 aprile, dando modo ai tifosi di avvicinarsi alla squadra e caricarla prima della trasferta. Nell’allenamento si è visto un tridente offensivo consugli esterni, mentre Massimo Coda è stato ancora una volta provato al centro dell’attacco, aumentando le probabilità di una sua conferma dal primo minuto. In difesa resta aperto il ballottaggio sulla corsia destra tra, provato in settimana, e Venuti, titolare nell’ultima uscita. Il polacco però sembra in vantaggio. A centrocampo, Ebenezersi gioca un posto da titolare: Evani lo ha testato come mezzala e potrebbe insidiare uno tra Benedetti e Vieira, in una mediana ancora in via di definizione.

Sul fronte rosa, la situazione di Fabioresta congelata. Fuori dai piani tecnici da gennaio per scelta dell’ex tecnico Semplici, il suo reintegro rimane subordinato a un eventuale infortunio prolungato di almeno 60 giorni tra i giocatori inseriti attualmente in lista. Secondo quanto riportato da Tuttosport, un piccolo spiraglio potrebbe riaprirsi per lui, a causa delledi tre lungodegenti: Gennaro Tutino, Alessandro Bellemo e Nikolas Ioannou. Gli ultimi esami non hanno però portato sviluppi significativi, mantenendo la situazione invariata almeno per ora.